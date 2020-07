Parroco sposa due donne a Sant'Oreste, ma il vescovo lo richiama: "Gesto inopportuno" (Di lunedì 20 luglio 2020) Don Emanuele Moscatelli, alla guida della chiesa di San Lorenzo Martire nel piccolo paese a nord della Capitale per l'occasione si era tolto i paramenti liturgici e aveva indossato la fascia tricolore per celebrare un rito civile. Ora sarebbe "in pausa di riflessione". Il Gay... Leggi su repubblica

LuisaRagni : RT @rep_roma: Parroco sposa due donne a Sant'Oreste, ma il vescovo lo richiama: 'Gesto inopportuno' [di ARIANNA DI CORI] [aggiornamento del… - StraNotizie : Parroco sposa due donne a Sant'Oreste, ma il vescovo lo richiama: 'Gesto inopportuno' - bisagnino : Sant’Oreste (Roma): parroco “cattolico” chiede delega a sindaco e “sposa” in fascia tricolore due donne - MilanoStremitz1 : RT @rep_roma: Parroco sposa due donne a Sant'Oreste, ma il vescovo lo richiama: 'Gesto inopportuno' [di ARIANNA DI CORI] [aggiornamento del… - pietro30199674 : RT @ImolaOggi: Parroco in veste di sindaco, con la fascia tricolore, sposa due donne in Comune -