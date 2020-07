Parolo: “Siamo compatti, dobbiamo sfruttare le occasioni che avremo nella ripresa” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il centrocampista della Lazio, Parolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport all’intervallo del match contro la Juventus. Ecco quanto dichiarato: “Stiamo facendo una buona partita. Siamo compatti, ci stiamo difendendo ma dobbiamo anche ripartire a fare male alla Juve. Abbiamo avuto qualche buona occasione, abbiamo colpito un palo per parte. Il secondo tempo sarà ancora più difficile ma dobbiamo rimanere compatti e sfruttare le occasioni che avremo”. FOTO. Twitter ufficiale Lazio L'articolo Parolo: “Siamo compatti, dobbiamo sfruttare le occasioni che avremo nella ripresa” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

sonnen74 : @pasqualinipatri Ci serviva Prandelli per questa analisi? Se pensano di fare la Champions con Cataldi e Parolo come… - infoitsport : Lazio, Parolo: 'Siamo stati padroni del campo, poi quando ci siamo allungati abbiamo sofferto' - CalcioPillole : #Lazio, #Parolo: 'Non eravamo fenomeni prima, non siamo scarsi adesso' Intervenuto alla radio della società, aggiu… - lvacofficial : ???@OfficialSSLazio, Parolo: 'La caccia all'uomo è una follia, non siamo diventati delle pippe' #lungavitaalcalcio… - csch78 : RT @Solo_La_Lazio: ?? #Parolo non ci sta ??? 'Settimana difficile con tante critiche e caccia all’uomo, ma noi siamo professionisti e diamo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Parolo “Siamo L'infermiere di famiglia è legge: plauso Fials, «Primo passo di attenzione del governo ai servizi territoriali» La Gazzetta del Mezzogiorno