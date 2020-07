Parma-Napoli: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 20 luglio 2020) Parma-Napoli 35.esima giornata Serie A Tim 2019/2020 La prima sfida di Serie A in programma mercoledì 22 luglio vedrà fronteggiarsi Parma e Napoli alle ore 19:30. Il match valevole per la 35.esima e quartultima giornata di campionato si disputerà allo stadio Ennio Tardini di Parma. Questa partita non mette nulla in palio in termini di classifica, ma servirà solo per il piazzamento finale. Il Parma ha completamente tirato il freno a mano dopo la ripresa delle ostilità, raccogliendo solo una vittoria e due pareggi. Ieri è arrivata un’altra battuta d’arresto, perlopiù in rimonta, contro la Sampdoria. Inevitabilmente la squadra di D’Aversa è finita nel lato destro della graduatoria. Mercoledì il ... Leggi su sport.periodicodaily

La prima sfida di Serie A in programma mercoledì 22 luglio vedrà fronteggiarsi Parma e Napoli alle ore 19:30. Il match valevole per la 35.esima e quartultima giornata di campionato si disputerà allo ...

