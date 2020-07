Parma-Napoli, emergenza in attacco per gli azzurri: la situazione (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo la vittoria al San Paolo in extremis contro l’Udinese, il Napoli di Gattuso è chiamato all’insidiosa trasferta di Parma, di scena mercoledì 22 luglio 2020 alle 19.30. La formazione azzurra si presenterà al Tardini con numerosi problemi legati alle assenze, soprattutto in attacco dove, tra squalifiche ed infortuni, c’è da capire con quale tridente scenderà in campo la squadra partenopea. Nella gara contro l’Udinese infatti, Dries Mertens ha lasciato il campo anzitempo per un infortunio e difficilmente sarà disponibile contro Gervinho e compagni. Milik, entrato al posto del belga e protagonista con il gol che ha dato il via alla rimonta, è stato invece ammonito e dovrà scontare il turno ... Leggi su anteprima24

La prima sfida di Serie A in programma mercoledì 22 luglio vedrà fronteggiarsi Parma e Napoli alle ore 19:30. Il match valevole per la 35.esima e quartultima giornata di campionato si disputerà allo ...

