"Paresi del nervo radiale". Marc Marquez, sarebbe un disastro. MotoGp in ansia: un mondiale senza il campione? (Di lunedì 20 luglio 2020) Recupero in tempi record per Marc Marquez? Il campione del mondo di MotoGp ci spera, ma è difficile. La rimonta scatenata nel Gp di Jerez gli è costata carissima: lo spagnolo, di fronte al pubblico di casa, ha forzato troppo, è caduto e si è rotto l'omero. Una "lesione importante", quello del pilota della Honda, ma c'è speranza di non vedere compromesso il mondiale 2020 appena iniziato (con la vittoria del francese Quartararo). Marquez verrà operato martedì a Barcellona dal dottor Mir, che ricomporrà la frattura al braccio, e l'obiettivo è di tornare in pista già a Brno, per il Gp di Repubblica Ceca del 9 agosto (terza gara in calendario dopo il bis a Jerez il 26 luglio).

