Parcheggio per residenti nel cuore della città: “Centro Storico” chiede chiarimenti (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del comitato “Centro Storico” che chiede al comune di Benevento, chiarimenti urgenti circa la sosta dei residenti nella piazzetta adiacente la Prefettura di Benevento (richieste relative alla prossima edizione della Città Spettacolo). “In data odierna, molti residenti (in particolare di Via Borgia, Via Umberto I, Vico Arechi e Vico Noce), muniti di regolare permesso di sosta, sono stati invitati a lasciare l’area adiacente la Prefettura di Benevento poiché, detta area, non sarebbe destinata al Parcheggio delle autovetture. Superfluo dire che, quella zona, è sempre stata utilizzata come area di Parcheggio da parte dei residenti. In un sopralluogo ... Leggi su anteprima24

moovit_it : Una proposta per le città italiane: perché non definire le aree di parcheggio dei monopattini come a Tel Aviv (foto… - TotiGenova : RT @IoSonoLilli: Vi presento Olimpia. La dolcezza fatta a 4zampe. Olimpia cerca una famiglia, è brava, socievole e bisognosa di coccole. S… - gattogeremia : RT @IoSonoLilli: Vi presento Olimpia. La dolcezza fatta a 4zampe. Olimpia cerca una famiglia, è brava, socievole e bisognosa di coccole. S… - gabriella_salm : RT @IoSonoLilli: Vi presento Olimpia. La dolcezza fatta a 4zampe. Olimpia cerca una famiglia, è brava, socievole e bisognosa di coccole. S… - waitaminuteman : @andreabassoon Perché per i veri milanesi tutto il mondo é parcheggio! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Parcheggio per Pozzuoli, fuochi d’artificio nel parcheggio dell’ospedale per festeggiare nascita: scoppia un incendio Fanpage.it Ospedale di Negrar, centro prelievi si trasferisce per un maggiore sicurezza

A partire da mercoledì prossimo, 22 luglio, il centro prelievi dell'ospedale di Negrar sarà trasferito nella nuova struttura con ingresso pedonale da Viale Rizzardi, inaugurata lo scorso 19 giugno. Ai ...

Sequestrato il parcheggio attiguo al parco archeologico di Calatafimi Segesta.q

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Alcamo, nelle prime ore della mattinata di oggi, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Trapani, s ...

A partire da mercoledì prossimo, 22 luglio, il centro prelievi dell'ospedale di Negrar sarà trasferito nella nuova struttura con ingresso pedonale da Viale Rizzardi, inaugurata lo scorso 19 giugno. Ai ...I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Alcamo, nelle prime ore della mattinata di oggi, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Trapani, s ...