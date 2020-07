Paratici: “Ronaldo è convinto di restare, per Dybala ne stiamo parlando con l’agente” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il ds della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato anche del futuro di Ronaldo e Dybala ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Cristiano è super convinto di rimanere. Sta molto bene da noi. Su Paulo stiamo parlando frequentemente col suo entourage. Siamo sulla stessa linea di trovare la miglior soluzione per il rinnovo. Paulo deve restare con noi, è un giocatore importantissimo e può dare ancora tantissimo alla Juve nei prossimi anni”. FOTO: Twitter ufficiale Juventus L'articolo Paratici: “Ronaldo è convinto di restare, per Dybala ne stiamo parlando con l’agente” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

