Paragone massacra Conte: tolga il tricolore dalla mascherina, non è degno (Di lunedì 20 luglio 2020) Di preciso i soldi veri dove sono? Dov'è la poderosa Europa, mamma Europa che con senso di responsabilità aiuta i paesi in crisi? Dove sono quei soldi - «Un impegno così non si era mai visto da parte dell'Unione europea» - tanto strombazzati dai nostri governanti in aula e in tv? Al momento del dunque un Rutte qualsiasi svela che sei mesi dopo l'emergenza Covid i soldi non arrivano. E se non arrivano significa che non ci sono. A meno che non accetti le loro regole da strozzini legalizzati. E magari il freno a mano d'emergenza di cui parlano a Bruxelles così il testacoda esce a meraviglia. L'altro giorno ho fatto un video molto duro contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l'ho definito «maledetto filoeuropeista». Lo ridirei. E quel maledetto, lo estenderei al governo tutto. Ho invitato ... Leggi su iltempo

tempoweb : #Paragone massacra #Conte: tolga il tricolore dalla #mascherina, non è degno -

Ultime Notizie dalla rete : Paragone massacra David Parenzo a Non è l'Arena si applaude da solo: "Io i soldi a Briatore non li do". Santanché: "Dici caz***e" Liberoquotidiano.it Paragone massacra Conte: tolga il tricolore dalla mascherina, non è degno

Di preciso i soldi veri dove sono? Dov’è la poderosa Europa, mamma Europa che con senso di responsabilità aiuta i paesi in crisi? Dove sono quei soldi - «Un impegno così non si era mai visto da parte ...

Frase choc della deputata 5S: "Ebrei fortunati a esser uccisi"

È esplosa una vera e propria bufera sui social per la frase choc con cui la deputata del Movimento 5 Stelle Piera Aiello ha paragonato la sua condizione di testimone di giustizia a quella degli ebrei ...

Di preciso i soldi veri dove sono? Dov’è la poderosa Europa, mamma Europa che con senso di responsabilità aiuta i paesi in crisi? Dove sono quei soldi - «Un impegno così non si era mai visto da parte ...È esplosa una vera e propria bufera sui social per la frase choc con cui la deputata del Movimento 5 Stelle Piera Aiello ha paragonato la sua condizione di testimone di giustizia a quella degli ebrei ...