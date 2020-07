Paper Mario | The Origami King ha un collezionabile che è la riproduzione diun pene di Toad?

Paper Mario: The Origami King ha un collezionabile che è la riproduzione di...un pene di Toad? (Di lunedì 20 luglio 2020) Paper Mario: The Origami King è ora disponibile su Nintendo Switch ed è un'avventura molto carina, con un umorismo travolgente, enigmi da risolvere e boss da sconfiggere usando l'astuzia. Ma a quanto pare ha anche un trofeo che ricorda pericolosamente un pene. Di Toad. Ebbene sì.Il 69esimo collezionabile (coincidenze?) si chiama "Desert Tower" ed ovviamente appare nella zona del deserto. La torre all'interno del gioco si estende in questa zona e a vederla sembra un gigantesco fungo. Peccato che quella inserita come trofeo ricordi ben altro. Tra l'altro anche la descrizione è abbastanza criptica: "Una delle quattro torri giganti nel deserto", legge la descrizione dell'oggetto. "Si dice essere modellato su un re leggendario!".Insomma, non ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #PaperMarioTheOrigamiKing ha un collezionabile che assomiglia ad un...pene. - RizZaDMaRcO : @NintendoItalia io non ho parole...eppure paper mario terminava con un leak su Metroid...crearci aspettative per poi presentarci cosa? - finmilligan : Ari Aster's Paper Mario. - Aniki_Splatoon : paper mario c trop creppy xd - tech_gamingit : In Paper Mario The Origami King tra i collezionabili vi è la Desert Tower la quale richiama le fattezze di un pene,… -