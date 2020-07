Paola Perego, chi è la figlia che l’ha resa nonna: età, padre famoso, compagno, figlio (Di lunedì 20 luglio 2020) Il 24 novembre 2018 Paola Perego è diventata nonna a soli cinquantadue anni. Pietro è il piccolo nipotino della stella televisiva, nato dalla sua primogenita Giulia Carnevale e dal compagno Filippo Giovannelli. “Ho avuto Giulia alla stessa età. Solo che io l’ho voluta, a lei, invece, è capitato. Però è felicemente accompagnata, convive. Visto quanto è bello Filippo? Ed è più buono che bello. Sono due ragazzi ad inizio carriera, questo bimbo è arrivato quando ha deciso lui”, aveva raccontato la nonna colma di emozione in un’intervista a Chi. Sempre durante la chiacchierata con Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, Paola Perego aveva descritto la sua connessione empatica ... Leggi su tuttivip

