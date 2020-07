Panchina Juventus, in ballo due nomi. Sarri ha solo una possibilità (Di lunedì 20 luglio 2020) Panchina Juventus – Nonostante le ultime dichiarazioni di Maurizio Sarri in conferenza stampa la Juventus sembrerebbe intenzionata a sondare il terreno per il prossimo allenatore in vista della stagione successiva. L’identikit tracciato da parte della dirigenza bianconera porterebbe in particolare a due nomi: per Sarri solo un possibilità per salvarsi. Panchina Juve: Pochettino o Zidane. Sarri può salvarsi con la Champions Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “La Stampa” Pochettino sarebbe l’indiziato numero uno come successore di Sarri. Occhio anche a Zinedine Zidane, che dopo le sue ultime dichiarazioni ha lasciato un po’ di mistero sul suo futuro. Leggi anche: ... Leggi su juvedipendenza

zazoomblog : Panchina Juventus in ballo due nomi. Sarri ha solo una possibilità - #Panchina #Juventus #ballo #nomi. - cristian90ax : RT @44gattdernesto: Anche oggi, 20 luglio 2020 alle ore 00.36, ringrazio il mio Presidente Andrea Agnelli per aver impedito il ritorno di A… - tano2763 : RT @44gattdernesto: Anche oggi, 20 luglio 2020 alle ore 00.36, ringrazio il mio Presidente Andrea Agnelli per aver impedito il ritorno di A… - Bender45327059 : RT @44gattdernesto: Anche oggi, 20 luglio 2020 alle ore 00.36, ringrazio il mio Presidente Andrea Agnelli per aver impedito il ritorno di A… - GabCM8 : @Federico_FLC @marco_rogerio_ Serve solamente a creare il falso mito della famosa 'panchina lunga', la Juventus può… -