Pallone D’Oro 2020 non assegnato, il Barcellona: «Tutti sanno chi è il migliore» – FOTO (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Barcellona ha commentato la decisione di France Football di non assegnare il Pallone d’Oro 2020 – FOTO La decisione di France Football di non assegnare il Pallone d’Oro 2020 ha diviso i pareri. Tra chi concorda con la scelta e chi la ripudia, c’è il Barcellona che ha brevemente commentato la notizia sui social. Il club blaugrana ha scritto: «Capiamo. Tutti sanno chi è il migliore». Con in allegato una FOTO di Messi insieme ai suoi cinque Palloni d’Oro. We understand. Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020 Leggi su ... Leggi su calcionews24

