Palermo: vernice su Falcone e Borsellino, la protesta dell'autore della foto Tony Gentile (2) (Di lunedì 20 luglio 2020) (Adnkronos) - "Esistono foto che sono entrate a far parte dell'iconografia mondiale e che hanno contribuito a raccontare la storia di una nazione o di un continente e sono considerate “semplici fotografie“ solo perché rappresentano fatti della vita quotidiana e sono state realizzate da fotogiornalisti - dice Tony Gentile - Questo genera infinite diatribe e un grande danno nei confronti della fotografia e di chi ha deciso di praticarla professionalmente. La divisione tra fotografia semplice e creativa, in termini legali, infatti determina una differente durata del diritto di utilizzo economico delle nostre opere. Le opere creative sono protette per 70 anni dopo la morte ... Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Palermo: vernice su Falcone e Borsellino, la protesta dell'autore della foto Tony Gentile (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo vernice Palermo: vernice su Falcone e Borsellino, la protesta dell'autore della foto Tony Gentile (2) LiberoQuotidiano.it Palermo: vernice su Falcone e Borsellino, la protesta dell'autore della foto Tony Gentile (2)

(Adnkronos) - "Esistono foto che sono entrate a far parte dell'iconografia mondiale e che hanno contribuito a raccontare la storia di una nazione o di un continente e sono considerate “semplici ...

Vernice sui volti di Falcone e Borsellino, la protesta dell'autore del celebre scatto

Palermo, 20 lug. (Adnkronos) - Vernice bianca sui celebri scatti che hanno immortalato i sorrisi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, una foto simbolo che ha fatto il giro del mondo. E' la forma di ...

(Adnkronos) - "Esistono foto che sono entrate a far parte dell'iconografia mondiale e che hanno contribuito a raccontare la storia di una nazione o di un continente e sono considerate “semplici ...Palermo, 20 lug. (Adnkronos) - Vernice bianca sui celebri scatti che hanno immortalato i sorrisi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, una foto simbolo che ha fatto il giro del mondo. E' la forma di ...