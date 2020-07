Palermo, concessione “Renzo Barbera”: la scadenza incombe, domani il consiglio comunale. Il sindaco Orlando… (Di lunedì 20 luglio 2020) La scadenza incombe.“Più dentro che fuori, ma che il Palermo possa formalmente calcare il prato del 'Barbera' nella prossima stagione lo si saprà in questa settimana”. Apre così l’edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che fa il punto su quella che sembra essere una querelle infinita.Entro il prossimo 29 luglio il Palermo dovrà consegnare alla Commissione Criteri Infrastrutturali della Figc tutta la documentazione relativa allo stadio che ospiterà le partite casalinghe della compagine rosanero; documentazione necessaria per l'iscrizione al campionato di Serie C. L’accordo sulla convenzione, salvo rotture definitive con il Comune, verrà raggiunto con ogni probabilità già nelle prossime ore. Dunque, “i contatti avuti nelle ... Leggi su mediagol

ForzaPalermoIT : Concessione #stadio, avanzata l'ipotesi canone mobile #Gazzetta #PalermoFC #RenzoBarbera #palermocalcio - Mediagol : #Palermo, concessione “Renzo Barbera”: al Comune avanza ipotesi canone mobile. I dettagli - Mediagol : #Palermo, concessione “#RenzoBarbera”: canone ridotto e attività sociali, i passi verso la convenzione - ForzaPalermoIT : ?? Concessione Stadio, la situazione #PalermoCalcio #SerieC - Mediagol : #Palermo, concessione “Renzo Barbera”: martedì giorno importante, ci sarà anche #Orlando -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo concessione Palermo, concessione “Renzo Barbera”: la scadenza incombe, domani il consiglio comunale. Il sindaco Orlando… Mediagol.it Palermo, presidente Mirri: “Avremo una squadra per vincere”

Queste le parole di Mirri evidenziate dal Corriere dello Sport: “Per la costruzione della squadra è come se fossimo ad aprile. Ma vogliamo realizzare un Palermo per vincere“. CONCESSIONE STADIO – “Nel ...

Autostrade, priorità a soci stabili italiani. In pole F2i e Poste Vita, Generali si sfila

Lunedì il presidente di Cdp incontra le fondazioni bancarie per una prima informativa. Gualtieri: la revoca della concessione è ancora sul tavolo ROMA. Prima gli italiani. Nessuna pregiudiziale rispet ...

Queste le parole di Mirri evidenziate dal Corriere dello Sport: “Per la costruzione della squadra è come se fossimo ad aprile. Ma vogliamo realizzare un Palermo per vincere“. CONCESSIONE STADIO – “Nel ...Lunedì il presidente di Cdp incontra le fondazioni bancarie per una prima informativa. Gualtieri: la revoca della concessione è ancora sul tavolo ROMA. Prima gli italiani. Nessuna pregiudiziale rispet ...