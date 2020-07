Palermo: appello fratel Biagio alle professioni ‘non lavorate solo per vostri interessi' (Di lunedì 20 luglio 2020) Palermo, 20 lug. (Adnkronos) - Un appello "a tutte le professioni" è stato lanciato da fratel Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità a Palermo che ospita gratuitamente 1100 poveri. L'appello arriva dopo avere fatto 40 giorni di digiuno e preghiera in una grotta. "Il missionario ogni giorno riprende forze e peso, ha ricominciato a mangiare alimenti solidi", dicono dall'entourage. "Carissime professioni: siate prudenti e fate attenzione a non pensare e agire lavorando per sè stessi e per il proprio interesse, ma per il Bene Comune e per il Bene di tutta la società- dice Biagio Conte-Avete notato quanti mali stanno danneggiando e compromettendo questa umanità e quanti uomini e donne sono ... Leggi su iltempo

