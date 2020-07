Pagati 7 euro ad articolo, scioperano i precari del Messaggero: viaggio fra i “rider” dell’informazione (di cui i giornali non parlano) (Di lunedì 20 luglio 2020) Alla fine i rider dell’informazione hanno detto basta. I braccianti del giornalismo si sono ribellati. È un giorno di metà giugno quando i collaboratori de Il Messaggero cartaceo, entrando come sempre nel sistema per caricare gli articoli, si trovano di fronte a un comunicato. O meglio, un aut aut. A pochi giorni dalla chiusura di un piano di crisi, l’amministrazione del giornale aveva disposto il taglio dei compensi agli esterni. Dal 16 luglio, per le redazioni locali, il pagamento sarebbe stato di 7 euro lordi (invece di 9) per i pezzi tra le 900 e le 2500 battute, di 15 fino alle 3.500 e di 30 oltre le 3.500. Per le edizioni nazionali, le tariffe sarebbero andate da 13 euro fino a 2.500 battute, a 26 euro fino a 3.500 e 39 per gli articoli più lunghi. ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Pagati euro Pagati 7 euro ad articolo, scioperano i precari del Messaggero: viaggio fra i “rider” dell’informazione (di cui i giornali non parlano) Open Tv a pagamento in ospedale, bufera sui social

A questo vanno aggiunti 4 euro per le cuffie monouso oppore 2,5 euro per gli auricolari. C’è chi propone di dotare Le Scotte di wi-fi in modo da non avere bisogno di pagare la televisione tradizionale ...

Una spesa troppo leggera, riescono a farsi uno sconto di 47 euro: denunciati

Metti le casse automatiche insieme a uno stratagemma e lo sconto “fai da te” è servito. In un attimo l’importo della spesa era passato da un totale di circa 60 euro a poco meno di 13 euro, ma ad accor ...

