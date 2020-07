Paesi Bassi, un paradiso fiscale per imprese (anche di Stato) che ci costa 3,4 miliardi l’anno (Di lunedì 20 luglio 2020) I Paesi Bassi hanno iniziato ad essere un paradiso fiscale per le grandi aziende italiane già a partire dagli anni ’80. Un paradiso fiscale che non solo attrae imprese private, ma anche imprese di Stato e che nel complesso toglie ogni anno al fisco nazionale circa 3,4 miliardi di euro (6,5 se si considerano anche le aziende che hanno la sede legale in altri Paesi come Ilranda, Lussemburgo, Cipro, Belgio e Malta). Tra i gioielli di famiglia del Tesoro pubblico, Eni, Enel e Sapiem. Enel è diventato un gruppo presente ad Amsterdam con le società finanziarie Enel Finance, International N.V. e Enel Investement Holding B.V., che promuovono ... Leggi su ilparagone

dellorco85 : Lodevole. Penso sia il caso di accontentare questi 83 milionari di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Nuova Zeland… - avvocatoscala : RT @maxdantoni: Vediamo chi è al governo in questi detestati «frugal»: - Svezia: Social Democratici (gruppo PSE) - Danimarca: Social Democr… - lautomobile_ACI : Un'esperienza '#drivein' al museo. Le opere d'arte del @boijmans di #Rotterdam (Paesi Bassi) prenderanno vita attra… - _Tullio_ : @ABBATTEMAN problemi di Rutte: -1 nascente fronte interno sovranista\populista guidato da Thierry Baudet (ed elezio… - cmont4560 : RT @AlessandraCicc6: @albertopetro2 @CaterinaCategio @martinis2018 @Rebeka80721106 @angela3nipoti1 @ValerioLivia @DavLucia @FriendArt_ @1al… -

Ultime Notizie dalla rete : Paesi Bassi I Paesi Bassi sono un problema per l’Europa? Il Post Recovery fund, ancora nessun accordo in Europa, oggi nuovo round di negoziati

Ancora nessun accordo. Dopo una lunga notte di consultazioni in vari formati fra i leader europei, seguita allo stallo avuto anche ieri nella terza giornata dei lavori del Consiglio europeo, il vertic ...

Mini robot di plastica ispirato al design dei polipi marini

I ricercatori dell'Università di Tecnologia di Eindhoven, Paesi Bassi, hanno sviluppato un minuscolo robot, realizzato con polimeri reattivi, che si muove sotto l'influenza della luce e del magnetismo ...

Ancora nessun accordo. Dopo una lunga notte di consultazioni in vari formati fra i leader europei, seguita allo stallo avuto anche ieri nella terza giornata dei lavori del Consiglio europeo, il vertic ...I ricercatori dell'Università di Tecnologia di Eindhoven, Paesi Bassi, hanno sviluppato un minuscolo robot, realizzato con polimeri reattivi, che si muove sotto l'influenza della luce e del magnetismo ...