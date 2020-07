Oxford, il vaccino contro il coronavirus sembra funzionare: “Ottima risposta immunitaria” (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il vaccino contro il Covid-19 allo studio a Oxford, a cui dà un contributo rilevante la Irbm di pomezia, si è finora dimostrato sicuro per l’uomo e ha prodotto forti reazioni immunitarie tra i pazienti coinvolti nella prima fase dei test clinici. Lo studio è stato condotto tra oltre mille adulti in Gran Bretagna e ha consentito di scoprire che il vaccino ha indotto “risposte immunitarie forti, con anticorpi e cellule T”, le cellule assassine”. A riportarlo è l’Agi, che ha fatto riferimento ad alcuni studi pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica The Lancet. Inoltre “gli autori sostengono di aver riscontrato pochi effetti collaterali negativi. Tuttavia, ... Leggi su anteprima24

