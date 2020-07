Ostia, spiagge sicure con controlli e nuove misure anti covid (Di lunedì 20 luglio 2020) Nella serata di ieri, le pattuglie della Polizia di Stato del commissariato di Ostia, diretto da Eugenio Ferraro, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine hanno proceduto ad effettuare dei controlli mirati finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anti covid – 19. In particolare, sono state effettuate delle verifiche all’interno di alcuni stabilimenti balneari maggiormente frequentati da giovani che, per la Movida, consumano aperitivi e cene sul litorale romano. I controlli sono stati fatti anche nei confronti dei dipendenti dei locali, tutti risultati in regola con i dispositivi di protezione individuale previsti. A norma sono risultati anche i registri per la raccolta dei dati anagrafici degli avventori ed il corretto distanziamento dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ostia, spiagge sicure con controlli e nuove misure anti covid - LavoroLazio_com : Ostia, USB: 'In difesa delle spiagge libere, per la gestione pubblica e una nuova politica occupazionale' 'La... - usbsindacato : Ostia, USB in difesa delle spiagge libere, per la gestione pubblica e una nuova politica occupazionale: La denuncia… - Agenparl : Comunicato stampa: Ostia, USB in difesa delle spiagge libere, per la gestione pubblica e una nuova politica occupaz… - Achillecaro : Leggo il nome di Fabio Fazio: ma i compagni non dovrebbero andare ad Ostia nelle spiagge libere o giù di lì ? Ma si… -