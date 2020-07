Ostia, da giorni senza linea telefonica le case ATER di Via delle Ebridi (Di lunedì 20 luglio 2020) Negli ultimi giorni si è aggiunto anche il problema della mancanza di linea telefonica per le case ATER di Via delle Ebridi a Ostia, dove una parte della palazzina è rimasta con la propria rete del telefono casalinga disattivata. La situazione ha colpito i civici del plesso popolare 32,70,84, con tutti e tre che affacciano su Via della Tortuga. Infatti ben cinque edifici sono rimasti con la rete telefonica condominiale disattivata per ignoti motivi, come dimostrano le condizioni sulla problematica di ogni singolo edificio che va dalla lettera A alla E. La situazione nelle case ATER di Via delle Ebridi si protrae da giovedì 16 luglio mattina, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

