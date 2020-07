Ostia Antica Festival 2020, Francesco Montanari rilegge i Menecmi di Plauto il 31 luglio (Di lunedì 20 luglio 2020) Ostia Antica Festival 2020 Il 31 luglio arriva il grande teatro con Francesco Montanari rilegge i Menecmi di Plauto. La prima commedia degli equivoci Traduzione di Sacha Piersanti, adattamento Arianna Mattioli, regia Enrico Zaccheo 31 luglio, Ostia Antica Festival. Parco Archeologico Viale dei Romagnoli 717, ore 21.00 Dopo l’apertura in musica, Ostia Antica Festival 2020 il 31 luglio dà il via agli appuntamenti teatrali con un’ironica, divertente e originale versione de I Menecmi di ... Leggi su romadailynews

maraina81 : RT @parcostiantica: ?didattica? Una nuova avventura di Gatto Cartilio è disponibile in formato e-book: questa volta la mascotte dei Servizi… - parcostiantica : ?didattica? Una nuova avventura di Gatto Cartilio è disponibile in formato e-book: questa volta la mascotte dei Ser… - simonilla23 : #ostiaantica è stato uno dei porti più importanti della @Roma Ci siete mai stati? È raggiungibile anche con il tren… - OltreleColonne : Francesco Montanari rilegge i Menecmi di Plauto all’Ostia Antica Festival 2020 - CherryPress2 : Ostia Antica Festival 2020. Francesco Montanari rilegge i Menecmi di Plauto -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia Antica

RomaDailyNews

Aperte le prevendite per Canto Libero ad Ostia Antica Festival 2020, giovedì 30 luglio alle 21, grande spettacolo che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol – Battisti. Sul palco, un ...Dopo l’apertura in musica, Ostia Antica Festival 2020 il 31 luglio dà il via agli appuntamenti teatrali con un’ironica, divertente e originale versione de I Menecmi di Plauto, adattata da Sacha ...