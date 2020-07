Osimhen, l’amico giornalista: «Mi ha detto “Sono felicissimo di andare al Napoli”» (Di lunedì 20 luglio 2020) Continua a tenere banco la questione di Osimhen la cui trattativa lascia ancora perplessi, radio Punto Nuovo ha intervistato Oma Akatugba, giornalista nigeriano e amico del calciatore che ieri sera aveva annunciato che le visite mediche erano già state effettuate. Cosa le ha detto Victor sul Napoli? «Mi ha confessato di essere molto felice di come la situazione si sta risolvendo. Anche perché, sin dal principio, c’erano stati problemi con il primo agente, che aveva chiuso un accordo che non convinceva Victor. E poi, il primo agente non gli aveva detto nulla del Napoli, tanto è vero che quando Victor giunse in Italia per visitare la città, lui invece lo aveva accompagnato per firmare già il contratto gli azzurri. Quello fu l’inizio dei problemi ed il perché ci ... Leggi su ilnapolista

