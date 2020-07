Osimhen, l'amico-giornalista: "In settimana l'annuncio, mi ha detto che ama Napoli. Già svolte le visite mediche, vi spiego cosa è accaduto" (Di lunedì 20 luglio 2020) Intervistato dalla redazione diRadio Punto Nuovo, Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:"Se Victor abbia voglia di approdare al Napoli? Assolutamente sì, al 90% è gi&a ... Leggi su tuttonapoli

Gianmaa98 : RT @tuttonapoli: Osimhen, l'amico-giornalista: 'In settimana l'annuncio, mi ha detto che ama Napoli. Già svolto le visite mediche, vi spieg… - 100x100Napoli : Il tweet del giornalsta amico di #Osimhen - tuttonapoli : Osimhen, l'amico-giornalista: 'In settimana l'annuncio, mi ha detto che ama Napoli. Già svolto le visite mediche, v… - giovanniterr : @AlfredoPedulla Alfredo, un certo @omaakatugba sedicente amico di Osimhen, riferisce che sabato addirittura in segr… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale L’amico giornalista di Osimhen: “Diventerà il principe di N… -