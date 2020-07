Orgoglio Gasperini, Atalanta tra migliori 4 (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - BERGAMO, 20 LUG - "Il calendario presenta partite difficili un po' per tutti: noi dalla ripresa ne abbiamo vinte sette pareggiandone due dopo essere andati in vantaggio. Già da domani col ... Leggi su corrieredellosport

TMW_radio : RT @TuttoMercatoWeb: ??? Stramaccioni a @StadioAperto: 'Dopo l'Iran sono affascinato dal Sudamerica, ma l'Italia resta la priorità. Inter, s… - NickCecca : RT @StadioAperto: ??? Andrea Stramaccioni: 'Dopo l'Iran sono affascinato dal Sudamerica, ma la priorità resta l'Italia. Inter, solo orgoglio… - StadioAperto : ??? Andrea Stramaccioni: 'Dopo l'Iran sono affascinato dal Sudamerica, ma la priorità resta l'Italia. Inter, solo or… - NickCecca : RT @TuttoMercatoWeb: ??? Stramaccioni a @StadioAperto: 'Dopo l'Iran sono affascinato dal Sudamerica, ma l'Italia resta la priorità. Inter, s… - francis_welcome : RT @TuttoMercatoWeb: ??? Stramaccioni a @StadioAperto: 'Dopo l'Iran sono affascinato dal Sudamerica, ma l'Italia resta la priorità. Inter, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Orgoglio Gasperini

Agenzia ANSA

E’ quasi fatta. Attenzione, però, al quasi perché quando c’è di mezzo il Genoa quattro punti di vantaggio, più gli scontri diretti a favore, non sono un margine poi così rassicurante anche se alla fin ...Gian Piero Gasperini ha risposto in maniera ironica all’attacco lanciato da Domenech in vista della sfida con il Psg Gian Piero Gasperini ha risposto in maniera ironica all’attacco lanciato da Raymond ...