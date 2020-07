Opel Corsa-e - Al volante dell'elettrica (Di lunedì 20 luglio 2020) Arriva anche in Italia, giusto in tempo per gli incentivi statali, la versione elettrica della Opel Corsa. Contraddistinta semplicemente dalla lettera e e da poche modifiche estetiche, è la terza vettura della famiglia PSA a ricevere le batterie e un motore a elettroni da 136 CV. La piccola tedesca, sviluppata sulla stessa piattaforma della e-208 e della DS 3 Crossback E-tense, ha ottimi numeri da giocare, specialmente nel prezzo: il listino parte da 31.300 euro (le sorelle sono più care) e arriva a 32.900 per la versione più equipaggiata. Passa i 300. La Opel più amata dagli italiani è ora disponibile anche in versione elettrica pura, con molti dettagli che la differenziano rispetto alle altre EV. La ... Leggi su quattroruote

