ROMA, 20 LUG - "possiamo fermare il Covid-19. Non dobbiamo aspettare il vaccino, dobbiamo fermare la pandemia ora". Lo ha detto il direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing

Ultime Notizie dalla rete : Oms non Oms, non aspettare il vaccino, possiamo fermare la pandemia - Europa Agenzia ANSA Oms: "Contact tracing chiave per controllare focolai"

"Si tratta di un elemento fondamentale", ha aggiunto Ibrahima Socé Fall, Assistant Director-General Emergency Response dell'Oms. "Non possiamo aspettare vaccini e farmaci per fermare la corsa del ...

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Possiamo fermare il Covid-19. Non dobbiamo aspettare il vaccino, dobbiamo fermare la pandemia ora". Lo ha detto il direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing a ...

