Omicidio stradale, arrestato l'uomo che ha investito l'operaio (Di lunedì 20 luglio 2020) Il dramma: operaio muore investito da un SUV 20 luglio 2020 I Carabinieri della Stazione di Trevico hanno tratto in arresto l'automobilista che, nel primo pomeriggio di oggi, a Scampitella, in via ... Leggi su avellinotoday

fanpage : Il Governo vuole inasprire le pene per omicidio stradale, il cellulare alla guida può diventare aggravante - HuffPostItalia : Usare il telefono alla guida come essere ubriachi: Bonafede prepara la stretta sull'omicidio stradale - gigi695 : Omicidio stradale, stretta del governo: cellulare può diventare aggravante - StreetNews24 : Giordano Biserni : 'Ben vengano norme più stringenti riguardo all'uso del cellulare al volante, favorevoli anche ad… - marino29b : RT @fanpage: Il Governo vuole inasprire le pene per omicidio stradale, il cellulare alla guida può diventare aggravante -