Omicidio Cerciello Rega in arrivo un documentario su Discovery Italia (Di lunedì 20 luglio 2020) Un anno fa a Roma nel mese di luglio nel quartiere Prati veniva ucciso il carabiniere Mario Cerciello Rega. Accusati dell’Omicidio sono due ragazzi americani Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjort. Ad un anno dalla morte, è in arrivo un documentario che ripercorre le ore antecedenti all’Omicidio dal titolo ‘’Mario Cerciello Rega morte … Leggi su periodicodaily

