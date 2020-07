Ogni maledetto lunedì – Mancini è avvisato: se non fa come diciamo noi l’anno prossimo tifiamo San Marino (Di lunedì 20 luglio 2020) Amici, amiche e Amrabat, si, è di nuovo lunedì e questo sapete bene cosa vuol dire. Sigla! Ah non abbiamo una sigla… vabbè, cominciamo. Ma quanto fa meno schifo l’inizio settimana se comincia con una gallery di fotomontaggi di Rino Gattuso che esce il panzone mentre salta? Visualizza questo post su Instagram Ieri vi abbiamo chiesto di farci sognare. Non ci avete deluso. Ecco i migliori fotomontaggi fatti da voi. Un post condiviso da CALCIATORI BRUTTI (@calciatoribrutti) in data: 13 Lug 2020 alle ore 7:22 PDT La scorsa settimana è cominciata con una bella notizia per il Milan: il Siviglia, matematicamente in Champions League, riscatterà obbligatoriamente Suso. Certo che questo finale di stagione per il Milan è davvero fantastico. Nel frattempo al Manchester City viene revocata la squalifica di 2 anni ... Leggi su ilfattoquotidiano

bIacksIupin : ed un po' mi fa ridere se penso che ora c'è lì un altro che ti uccide i ragni al posto mio ma ci dovrò convivere, m… - marcopavanello : Maledetto il calendario che ogni 7 giorni fa si che sia lunedì. #AntonioConte - valeriosimile : Oggi come ogni 20 Luglio non mi stancherò di ricordare un ragazzo ucciso, uno spartiacque fragoroso come il silenzi… - Stefano91053632 : RT @lucacarpinelli1: @Stefano91053632 @zf_fabio Sia maledetto in eterno, ogni secondo di sofferenze dell'animale si trasformi in secoli di… - spigolonotturno : Un maledetto idiota egocentrico e vanaglorioso, responsabile di ogni goccia di sangue versato da morti e sopravviss… -

Ultime Notizie dalla rete : Ogni maledetto Ogni maledetto lunedì – Mancini è avvisato: se non fa come diciamo noi l’anno prossimo tifiamo… Il Fatto Quotidiano Cesena, 120 firme per la provinciale e l’incrocio maledetto

La strada provinciale 46 è ormai è diventata una delle strade più pericolose della città. In particolare l’incrocio tra ...

Spal, un anno maledetto

Secondo: al momento di sostituire Semplici, si fatica a trovare chi prenda in carico una Spal valutata troppo debole per rimontare da ogni tecnico collaudato. Così De Biasi declina, Iachini va a ...

La strada provinciale 46 è ormai è diventata una delle strade più pericolose della città. In particolare l’incrocio tra ...Secondo: al momento di sostituire Semplici, si fatica a trovare chi prenda in carico una Spal valutata troppo debole per rimontare da ogni tecnico collaudato. Così De Biasi declina, Iachini va a ...