NUOVO RECORD MONDIALE (Di lunedì 20 luglio 2020) Vittime al minimo storico dall'inizio dell'emergenza Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono decedute 3 persone positive al coronavirus. Non succedeva dallo scorso febbraio. È quanto emerge dai dati ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus 85 bebè sotto un anno contagiati in Texas, nella contea di Neuces positivi anche altre decine di bambi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Los Angeles verso un nuovo lockdown. Il sindaco: 'Imminente ordine di restare a casa per i cittadini'… - HuffPostItalia : Nuovo record Usa, 77 mila contagi in un giorno. Scontro Trump/Fauci sulla mascherina - augusto_amato : Coronavirus, nuovo record di contagi nel mondo: 259mila in 24 ore. Hong Kong: “Situazione critica, tornano mascheri… - demian_yexil : RT @ElioLannutti: Coronavirus, ultime notizie. Los Angeles verso nuovo lockdown. Usa, superate le 140mila vittime. Svolta di Trump, via ai… -

Ultime Notizie dalla rete : NUOVO RECORD Coronavirus: nuovo record in Florida, 12.478 casi in 24 ore ANSA Nuova Europa Coronavirus, in Sicilia due nuovi contagi e un caso in terapia intensiva

Il coronavirus si sta diffondendo senza controllo a Hong Kong, che ha registrato un record giornaliero di oltre 100 casi. Lo ha detto la leader di Hong Kong Carrie Lam, ordinando nuove misure di ...

Coronavirus: record minimo delle vittime

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Vittime al minimo storico dall'inizio dell'emergenza Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono decedute 3 persone positive al coronavirus. Non succedeva dallo scorso febbraio.

Il coronavirus si sta diffondendo senza controllo a Hong Kong, che ha registrato un record giornaliero di oltre 100 casi. Lo ha detto la leader di Hong Kong Carrie Lam, ordinando nuove misure di ...(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Vittime al minimo storico dall'inizio dell'emergenza Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono decedute 3 persone positive al coronavirus. Non succedeva dallo scorso febbraio.