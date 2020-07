Nuovo Ponte di Genova: si avvicina l’inaugurazione, sarà “tra l’1 e il 5 agosto” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Nuovo Ponte di Genova verrà inaugurato “tra l’1 e il 5 agosto“: lo ha affermato il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, Marco Bucci, a margine della cerimonia del cambio della direzione dell’Istituto idrografico della Marina militare. “E’ in corso il collaudo statico, le cose stanno andando bene e non ci sono ostacoli – ha spiegato Bucci – proprio oggi porteremo avanti un dialogo con la Presidenza della Repubblica per capire quale possa essere il giorno migliore“. Oggi è il 2° giorno di prove di collaudo per il Nuovo Ponte. I mezzi sono stati portati sul viadotto alle 7 di questa mattina e le operazioni sono iniziate attorno alle 8 con lo spostamento dei primi ... Leggi su meteoweb.eu

davidealgebris : Ponte Morandi costruito 50 anni fa limite 110 Km. Nuovo Ponte Genova limite 70km. Quando gli idioti gestiscono… - Corriere : Il nuovo Ponte di Genova è fuori norma, limite velocità a 70 orari - Agenzia_Ansa : Il nuovo Ponte di #Genova è pronto, oggi il giorno del collaudo #ANSA - Lindecente_blog : Le mascherine fantasma di Zingaretti e il ponte di Genova! Poi chiediamoci perché gli olandesi dubitono sulla nost… - Raindog2704 : RT @segnanti: Genova, luglio 2020. Gli entusiasti autisti dei 56 tir da 44 tonnellate si apprestano a fare il collaudo del nuovo ponte. #… -