Nuovo Amore per Tara Gabrieletto dopo Cristian Galella? L’indiscrezione! (Di lunedì 20 luglio 2020) È ufficialmente finita la storia d’Amore tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella. I due si erano incontrati e innamorati nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. La loro relazione è durata molti anni ma adesso è giunta al capolinea. Ma c’è di più Tara infatti è stata beccata insieme ad altro. Ecco i dettagli. Nei giorni scorsi Tara Gabrieletto e Cristian Gallella sono ritornati nuovamente al centro dell’attenzione. La celebre coppia nata all’interno del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne infatti aveva annunciato di essersi separata. I due stavano insieme da ben otto anni e si erano sposati quattro anni fa. A dare l’annuncio della fine del suo matrimonio era stato ... Leggi su gossipnews.tv

