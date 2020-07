Nuova Zelanda, migliorato il sistema di allarme eruzioni: 'Avrebbe potuto evitare la tragedia del vulcano sull'Isola Bianca' (Di lunedì 20 luglio 2020) My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ... Leggi su repubblica

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Zelanda Coppia di Castel d’Ario resta in Nuova Zelanda: «Così niente rischi di contagio per tutti» La Gazzetta di Mantova Nuova Zelanda, migliorato il sistema di allarme eruzioni: "Avrebbe potuto evitare la tragedia del vulcano sull'Isola Bianca"

WELLINGTON - Gli scienziati neozelandesi hanno messo a punto un nuovo sistema di allarme vulcanico che sarebbe stato in grado di avvertire e quidi mettere in salvo le persone prima della disastrosa er ...

