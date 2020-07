Nuova bozza Recovery plan: oltre 200 miliardi per l'Italia (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo la terza notte di pugni sbattuti sul tavolo, scontri e tensioni tra ben 22 paesi dell’Ue e i frugali capitanati dall’Olanda, i toni dei leader europei sono decisamente più ottimistici oggi sulla possibilità di raggiungere un’intesa sul Recovery fund. Lo è anche Giuseppe Conte, che accoglie con favore l’ultima proposta di compromesso che dovrebbe planare sul tavolo dei capi di Stato e di governo riuniti in una plenaria il cui inizio è stato più volte rimandato in giornata. Lo riferiscono ad Huffpost fonti di Palazzo Chigi. Perchè, fatti i conti, con la Nuova proposta del presidente del Consiglio Charles Michel all’Italia spetterebbero in totale oltre 200 miliardi di euro, tra sussidi (80mld) e prestiti ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Nuova bozza Recovery plan: oltre 200 miliardi per l'Italia - marcotrocu : RT @angela__mauro: +++Nuova bozza Recovery plan: oltre 200 miliardi per l'Italia. Circa 80 miliardi di sovvenzioni e 120-125 di prestiti, p… - Informazioneli5 : RT @HuffPostItalia: Nuova bozza Recovery plan: oltre 200 miliardi per l'Italia - angela__mauro : +++Nuova bozza Recovery plan: oltre 200 miliardi per l'Italia. Circa 80 miliardi di sovvenzioni e 120-125 di presti… - Ori254 : RT @Virus1979C: Nuova bozza Recovery plan: oltre 200 miliardi per l'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova bozza Nuova bozza Recovery plan: oltre 200 miliardi per l'Italia L'HuffPost Nuova bozza Recovery plan: oltre 200 miliardi per l'Italia

Insomma, l’Italia ricaverebbe 80mld di sovvenzioni a fondo perduto in totale. Quanto ai prestiti, nella nuova bozza Michel aumentano. Il governo di Roma potrebbe prenderne fino a 120-125 miliardi di ...

Pianese (Coisp): a Roma servono con urgenza nuovi Commissariati

Roma, 9 lug. (askanews) - "Il decreto del Capo della Polizia che istituir i Distretti di Pubblica Sicurezza a Roma e che consentir l'apertura di nuovi Commissariati a Castelverde, Portuense e Ladispol ...

Insomma, l’Italia ricaverebbe 80mld di sovvenzioni a fondo perduto in totale. Quanto ai prestiti, nella nuova bozza Michel aumentano. Il governo di Roma potrebbe prenderne fino a 120-125 miliardi di ...Roma, 9 lug. (askanews) - "Il decreto del Capo della Polizia che istituir i Distretti di Pubblica Sicurezza a Roma e che consentir l'apertura di nuovi Commissariati a Castelverde, Portuense e Ladispol ...