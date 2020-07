Novara, smascherata pericolosa “psicosetta”: riduceva donne e bambine in schiavitù (Di lunedì 20 luglio 2020) Novara, rintracciata pericolosa “psicosetta” smascherata a Novara una “psicosetta” operativa nel novarese e tra le province di Milano e Pavia dopo due anni di indagini da parte della polizia di Stato e del Servizio centrale operativo nell’ambito dell’Operazione “Dioniso”. Gli adepti della setta, prevalentemente di sesso femminile e con a capo un uomo di 77 anni, sono accusati del reato di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù e alla commissione di numerosi e gravi reati in ambito sessuale, anche in danno di minori. Attraverso il lavaggio del cervello e pratiche di indottrinamento, infatti, gli adepti reclutavano e costringevano a prestazioni sessuali ragazze e anche bambine. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, ... Leggi su tpi

repubblica : Novara: smascherata psicosetta che riduceva in schiavitù donne e bambine - HuffPostItalia : Smascherata psico-setta a Novara, contestati reati sessuali anche su minori - angiuoniluigi : RT @repubblica: Novara: smascherata psicosetta che riduceva in schiavitù donne e bambine - AriannaAmbrosi0 : RT @HuffPostItalia: Smascherata psico-setta a Novara, contestati reati sessuali anche su minori - RobertoRenga : RT @HuffPostItalia: Smascherata psico-setta a Novara, contestati reati sessuali anche su minori -

Ultime Notizie dalla rete : Novara smascherata Novara: smascherata psicosetta che riduceva in schiavitù donne e bambine La Repubblica Psicosetta smascherata a Novara, donne e bambine ridotte in schiavitù. Al comando un 77enne

Smascherata una psicosetta, con base a Novara. Gli adepti, soprattutto donne, a loro volta schiavizzavano vittime e commettevano reati sessuali, tra le vittime anche minori. La potentissima psicosett ...

Violenze sessuali e adepti ridotti in schiavitù, smascherata 'psico-setta'

E' questa l'accusa nei confronti del capo e degli appartenenti a una "psico-setta" scoperta dalla polizia di Novara dopo due anni di indagini. I poliziotti, nelle scorse ore, hanno eseguito 26 ...

Smascherata una psicosetta, con base a Novara. Gli adepti, soprattutto donne, a loro volta schiavizzavano vittime e commettevano reati sessuali, tra le vittime anche minori. La potentissima psicosett ...E' questa l'accusa nei confronti del capo e degli appartenenti a una "psico-setta" scoperta dalla polizia di Novara dopo due anni di indagini. I poliziotti, nelle scorse ore, hanno eseguito 26 ...