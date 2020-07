Novara, il racconto della schiava bambina: così è stata scoperta la psicosetta del sesso (Di lunedì 20 luglio 2020) A capo dell’organizzazione (che durava da 30 anni) un uomo di 77 anni. Una vittima: “Lo chiamavamo il dottore, lui decideva tutto”. Perquisizioni in molte province del Nord Leggi su ilsecoloxix

Novara, smascherata la 'psicosetta' che riduceva in schiavitù anche minorenni in riproduzione.... Condividi Un mondo creato come un’alternativa a quello reale, raccontato come sbagliato ...Come riportano i colleghi di PrimaNovara, è stata una delle vittime che, con il suo agghiacciante racconto agli investigatori, ha dato origine all’inchiesta che ha portato la Polizia di Stato di ...