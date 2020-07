Notturnali: visite serali al Vittoriale (Di lunedì 20 luglio 2020) Maggiori informazioni su www.Vittoriale.it Per comunicazioni telefonare al numero 0365 296507 / 0365 296513 oppure inviare un'e-mail all'indirizzo segreteriaprogettispeciali@Vittoriale.it Attendere ... Leggi su bresciatoday

A partire da sabato 25 luglio torna, per il quarto anno consecutivo, il Notturnale, il programma di speciali visite serali che aprono le porte del Vittoriale nel momento del giorno che più ispirò la v ...

Torna il Notturnale del Vittoriale

I Notturnali quest’anno si caricano di un valore e di un significato ancora maggiori – un ritorno alla vita piena - e saranno realizzati nel pieno rispetto delle regole, per garantire la sicurezza di ...

