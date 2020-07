Non si ferma la tragedia delle morti bianche. Due operai perdono la vita a Roma dopo essere precipitati per 20 metri. Indaga la Procura capitolina (Di lunedì 20 luglio 2020) Ancora morti bianche. Ancora morti sul lavoro. Questa volta è toccata a due operai di Roma: un salto nel vuoto da un’altezza di oltre 20 metri che non ha lasciato scampo. tragedia stamattina in un cantiere edile in zona Vigna Murata, nel quadrante sud di Roma. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 quando alcuni colleghi si sono accorti di quello che era accaduto. All’arrivo dei soccorsi per i due operai di 29 e 53 anni non c’è stato nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e la polizia scientifica per i rilievi. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione sembra che le vittime, il 29enne Paolo Pasquali e il 53enne Stefano Fallone, ... Leggi su lanotiziagiornale

La sensazione comune è che il periodo più difficile della pandemia da Covid-19 sia passato. Non si ferma, però, l'impegno a farsi trovare pronti per nuove emergenze. Con questo spirito oggi presso l'O ...

«Il progetto del nuovo stadio sta andando avanti. Le grandi opere a Verona non si devono fermare. Soprattutto adesso che l’economia deve ripartire». A dirlo è il primo cittadini di Verona, Federico ...

«Il progetto del nuovo stadio sta andando avanti. Le grandi opere a Verona non si devono fermare. Soprattutto adesso che l'economia deve ripartire». A dirlo è il primo cittadini di Verona, Federico ...