“Non lo faccio, sono una deputata”. Coronavirus, polemica sulla parlamentare (Di lunedì 20 luglio 2020) Polemiche per alcune dichiarazioni rilasciate da una parlamentare italo-canadese, di ritorno proprio dal Canada e precisamente dalla città di Toronto. La donna, Francesca La Marca, ha infatti giustificato il suo mancato rispetto dell’isolamento precauzionale in questa maniera: “sono una deputata e sono esentata dalla quarantena per motivi di lavoro”. Lo ha dichiarato al ‘Corriere della Sera’, ammettendo dunque di non aver seguito alla lettera i protocolli utili ad evitare il contagio. Non si è isolata, infatti già il giorno successivo al suo arrivo nella nostra Penisola si è recata a lavoro a Montecitorio. La Marca è stata eletta nella circoscrizione esteri ed ha comunque precisato di essersi regolarmente sottoposta a tutti i controlli necessari, una volta giunta ... Leggi su caffeinamagazine

borghi_claudio : @camstork @luiselladb Sa, sono all'antica, se vado a fare un mutuo poi la casa preferisco sceglierla da me, non la… - fattoquotidiano : 'ORA DENUNCIO LA RAI' Il capo dello Stato Sergio Mattarella non si è mai lamentato, ma a prendere le distanze dal f… - LaStampa : L’iniziativa del titolare della Plastic Puglia: «Lo Stato non ci pensa, lo faccio io». - EleonoraImpero3 : @ferrarisergio4 Naaa..meno di mezza porzione mi basta..un bel menù calorico..troppo non ce la faccio a digerire..gr… - Paola18439710 : @Raffael31870221 @francotaratufo2 @CiceroM5S @DanielNotaris @DinoGiarrusso Scusa Raffaella se lo faccio mediante te… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non faccio Mes: Crimi, 'strumento che non conviene perché trattati immutati' Affaritaliani.it