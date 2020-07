"Non ho mai fatto sesso". E Katia Ricciarelli risponde così: gelo siderale da Pierluigi Diaco, che "rimedia" così (Di lunedì 20 luglio 2020) Attimi di grande imbarazzo a Io e Te, il programma di Pierluigi Diaco in onda su Rai 1 nella puntata di lunedì 20 luglio, il tutto nel segmento de La posta del cuore con Katia Ricciarelli. Diaco ha infatti letto la missiva di un ragazzo che candidamente rivelava di non aver mai fatto sesso con alcuna ragazza, e per questo spiegava di sentirsi in grande imbarazzo in compagnia dei suoi amici. Evidente l'imbarazzo della Ricciarelli posta di fronte a un simile problema, tanto che l'ex moglie di Pippo Baudo ha provato a sviare, affermando: "Vado un attimo in un'altra trasmissione - ha premesso, scherzando -. È difficile. Questo ragazzo mi mette in grande difficoltà perché queste cose non dovrei dirle in televisione, ma magari a ... Leggi su liberoquotidiano

chetempochefa : “Mio padre è morto con dignità, perché è anche vissuto con dignità. Dico sempre alle mie figlie che non bisogna mai… - luigidimaio : Ci sono tragici eventi che abbiamo il dovere di ricordare. Sempre. Perché ci sono persone che per il nostro Paese h… - borghi_claudio : Intendiamoci: se io fossi un qualsiasi paese germanico non darei mai un centesimo all'Italia a meno che non minacci… - paradiseechim : Non ho mai fatto un (1) flame in vita mia e ho bloccato solo i solo stans...come è possibile?? - cdauria63 : @paolomaggioni Barella fa un fallo da secondo giallo clamoroso non rilevato né dall'arbitro né dal VAR. Diawara non… -

Ultime Notizie dalla rete : Non mai Roma-Inter 2-2, le pagelle: Dzeko il vero regista, Lautaro non squilla mai, Gagliardini gagliardo Corriere della Sera Windows 10, lo strumento di Pulizia Disco può causare problemi di avvio del computer

È da considerare però che, con buone probabilità, il grande pubblico non vedrà mai la release affetta da questo problema, giacché la versione 2004 ad oggi è stata installata soltanto da chi, ...

Io e Te, "non ho mai fatto sesso". E Katia Ricciarelli risponde così: gelo siderale da Pierluigi Diaco

Diaco ha infatti letto la missiva di un ragazzo che candidamente rivelava di non aver mai fatto sesso con alcuna ragazza, e per questo spiegava di sentirsi in grande imbarazzo in compagnia dei suoi ...

È da considerare però che, con buone probabilità, il grande pubblico non vedrà mai la release affetta da questo problema, giacché la versione 2004 ad oggi è stata installata soltanto da chi, ...Diaco ha infatti letto la missiva di un ragazzo che candidamente rivelava di non aver mai fatto sesso con alcuna ragazza, e per questo spiegava di sentirsi in grande imbarazzo in compagnia dei suoi ...