Non dirlo al mio capo: Lino Guanciale ha sposato la sua fidanzata (Di lunedì 20 luglio 2020) E un altro scapolo d’oro si è accasato. Si tratta di Lin Guanciale, che ha sposato la sua Antonella Liuzzi. La splendida ragazza è riuscita nell’impresa che in tante sognavano di compiere… Lino Guanciale e Antonella Liuzzi si sono sposati. Lo rivela Noci Gazzettino (testata del comune in provincia di Bari dove è nata e cresciuta la sposa), che racconta di un matrimonio avvenuto con una cerimonia assolutamenteArticolo completo: Non dirlo al mio capo: Lino Guanciale ha sposato la sua fidanzata dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

