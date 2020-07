Nocera Inferiore, promossa l’adesione al portale “Impresa per un giorno” (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – L’assessore alle politiche dello sviluppo economico e dei fondi comunitari, Antonio Franza ha promosso l’adesione del Comune di Nocera Inferiore al portale web “Impresa in un giorno”. Il servizio gestito direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, permette alle imprese di effettuare on line tutti i procedimenti amministrativi. Il programma è abbinato ai SUAP, gli Sportelli Unici per le attività territoriali. In questo modo sarà possibile per i cittadini interfacciarsi con un’unica agenzia, per mandare e ricevere qualsiasi comunicazione di apertura d’impresa, modifica, cessazione di attività e ampliamento all’estero telematico. Le attività inerenti al ... Leggi su anteprima24

