No Tav | Ricca Lega | “Strategia di violenza che trova alleati in certa politica”

L'assessore regionale alla sicurezza Fabrizio Ricca condanna le azioni del Movimento No Tav che in questo weekend si è dato appuntamento per protestare contro il cantiere dell'Alta Velocità in Valsusa. "Ogni raduno No Tav è una garanzia di violenza contro le forze dell'ordine e assalti con pietre e bombe carta contro il cantiere dell'alta velocità. Una chiara strategia di violenze che si ripete costantemente e trova, anche nella politica, numerosi solidali sempre pronti a minimizzare la furia criminale che si abbatta contro gli uomini e le donne in divisa che prestano servizio in valle". Ricca lancia un ultimatum al mondo della politica: "E' ora di dire basta a questi gesti sconsiderati dei centri sociali e di condannare ...

Mafia. Usura, riciclaggio e affari. Ai clan fa gola la Toscana

Firenze, 20 luglio 2020 - Terra ricca, la Toscana, da sempre appetibile ... In evidenza le mire della ‘ndrangheta su lavori Tav (un posto di direttore dei lavori della stazione Foster promesso a un ...

