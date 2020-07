No Tav, in fiamme la cancellata del cantiere di Chiomonte (Di lunedì 20 luglio 2020) Terzo attacco in tre giorni al cantiere dell’Alta Velocità, Torino-Lione, in Val di Susa. Il campeggio No Tav in Val di Susa, iniziato venerdì scorso, si sono concluso con l’ennesimo assalto a Chiomonte. Nella notte il blitz sul ponte del torrente Clarea con lancio di petardi, ma soprattutto con l’incendio alle cancellate del cantiere Il gruppo di No Tav che ha partecipato all’azione è partito dal presidio denominato ‘Mulini Occupati’. La Digos di Torino ha riconosciuto tra gli assalitori cinque militanti del centro sociale di Torino Askatasuna, che avrebbero, secondo gli investigatori, coordinato l’attacco. I cinque verranno denunciati per incendio doloso, violazione di un provvedimento dell’autorità e sanzionati per la violazione delle regionali sui ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : #NoTav, in fiamme la cancellata del cantiere di Chiomonte. Assalto nella notte. -

Ultime Notizie dalla rete : Tav fiamme Blitz dei No Tav in Valsusa, incendiata la cancellata del cantiere di Chiomonte La Repubblica Blitz dei No Tav in Valsusa, incendiata la cancellata del cantiere di Chiomonte

I No Tav sono tornati in Clarea questa notte per appiccare un incendio ad una delle cancellate che delimitano l'area del cantiere di Chiomonte. Si chiude così, con tre giorni di assalti al cantiere, l ...

"La TAV, un doppione. Impedirebbe di finanziare progetti più urgenti"

"I miliardi della TAV andrebbero investiti in trasporto merci e traffico ferroviario locale", dice il neosindaco di Lione, Grégory Doucet. Primo ecologista alla guida della terza città francese, auspi ...

I No Tav sono tornati in Clarea questa notte per appiccare un incendio ad una delle cancellate che delimitano l'area del cantiere di Chiomonte. Si chiude così, con tre giorni di assalti al cantiere, l ..."I miliardi della TAV andrebbero investiti in trasporto merci e traffico ferroviario locale", dice il neosindaco di Lione, Grégory Doucet. Primo ecologista alla guida della terza città francese, auspi ...