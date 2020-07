Nintendo Mini Direct: Tutti gli annunci del 20 Luglio 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) Nella giornata di oggi, Nintendo ha mandato in onda il suo primo Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, una presentazione dedicata ai titoli per Nintendo Switch di publisher e sviluppatori terzi. Protagonisti del video odierno sono stati due nuovi titoli della serie di giochi di ruolo Shin Megami Tensei: un remake in alta definizione di uno dei giochi più apprezzati della serie, Shin Megami Tensei III, e un nuovo capitolo della serie principale, Shin Megami Tensei V, che uscirà in contemporanea mondiale su Nintendo Switch nel 2021. Il Nintendo Direct Mini: Partner Showcase di oggi ha inoltre presentato tre pacchetti di DLC per Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda che, ... Leggi su gamerbrain

Xemzemy : RT @DrShyGuy: Nintendo Direct mini in a nutshell. - NoireEcho : RT @DrShyGuy: Nintendo Direct mini in a nutshell. - Beorcbuster : RT @DrShyGuy: Nintendo Direct mini in a nutshell. - YourGameTVlol : RT @DrShyGuy: Nintendo Direct mini in a nutshell. - ThatChrisOne : RT @DrShyGuy: Nintendo Direct mini in a nutshell. -