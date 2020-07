Nintendo Direct Mini: Shin Megami Tensei V e tutti i titoli annunciati (Di lunedì 20 luglio 2020) Oggi Nintendo ha debuttato con il suo Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, una presentazione video incentrata sui giochi per Nintendo Switch dei partner di sviluppo e publiShing di Nintendo. Il video è il primo di una serie di imminenti presentazioni di Partner Showcase che verranno rilasciate quest'anno.I punti salienti della vetrina includono dettagli su due nuovi giochi della popolare e acclamata serie di giochi di ruolo Shin Megami Tensei - un remake di Shin Megami Tensei III, un classico amato della serie, in arrivo nella primavera del 2021, e un nuovo gioco nella serie principale, Shin Megami Tensei V, ... Leggi su eurogamer

