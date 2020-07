Nintendo Direct Mini annunciato per la giornata di oggi, ecco i dettagli (Di lunedì 20 luglio 2020) Con l'assenza di un evento centrale come l'E3, praticamente ogni grande compagnia ha dato il via a degli appuntamenti più o meno seriali e scaglionati pensati per rivelare progetti e informazioni diverse. Con il nuovo annuncio anche Nintendo si prepara a una serie di appuntamenti che non potranno che attirare l'attenzione di tutti i possessori di Switch in attesa di novità assolute o di importanti aggiornamenti sui giochi già annunciati.La grande N ha annunciato Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, una nuova serie di appuntamenti che debutterà proprio nella giornata di oggi alle 16:00 ora italiana e che si focalizzerà sui titoli in arrivo su Switch realizzati dai partner della grande N e quindi, a meno di sorprese, non dai team ... Leggi su eurogamer

