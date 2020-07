Nina Moric commenta la reazione di Belen Rodriguez dopo la fine dell’amore con Stefano De Martino (Di lunedì 20 luglio 2020) Se questo 2020 ha portato da un lato un nuovo e turbolento allontanamento tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, dall’altro ha sorprendentemente riavvicinato la showgirl argentina alla sua acerrima ‘nemica’, Nina Moric. Complice una reunion in quel di Capri dove le due hanno trascorso la serata insieme tra canti e abbracci, sembra che finalmente tra Belen e Nina, le due ex storiche di Fabrizio Corona, sia tornato il sereno. A confermarlo ci ha pensato anche l’ex modella croata alle pagine del settimanale Nuovo, dove ha commentato con delle parole sorprendenti la reazione avuta da Belen in seguito alla fine della storia con il suo ex marito: Ognuno soffre in ... Leggi su isaechia

