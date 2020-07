Nina Moric: "Belen Rodriguez è molto delusa" (Di lunedì 20 luglio 2020) Nina Moric, intervistata dal settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha commentato la nuova rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl croata, che sta vivendo un periodo molto felice dal punto di vista sentimentale accanto all'imprenditore, Vincenzo Chirico, ha fatto pace con la conduttrice di 'Tu si que vales' dopo anni turbolenti per via di Fabrizio Corona.Nina Moric: "Belen Rodriguez è molto delusa" 20 luglio 2020 11:48. Leggi su blogo

IsaeChia : #NinaMoric commenta la reazione di #BelenRodriguez dopo la fine dell’amore con #StefanoDeMartino - LadyNews_ : #NinaMoric parla del nuovo fidanzato #VincenzoChirico: 'Mi basta stare bene con lui' - infoitcultura : Nina Moric: “Belén ha il suo calvario, è una donna in gamba delusa dalle ultime vicissitudini” - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: A Live #noneladurso, lo scontro tra Nina Moric e Loredana Fiorentino! #rewind - infoitcultura : Belen e Nina Moric criticate. Costanzo: “Senza mascherina non va bene” -