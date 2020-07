Niki Minaj | Incinta, felice e in bikini: tutte le foto – VIDEO (Di lunedì 20 luglio 2020) Bellissima, felice e in perfetta forma: Niki Minaj è Incinta e non ha paura di mostrarlo. La rapper ha deciso di rimanere sempre fedele al suo stile anche durante i nove mesi della gravidanza e, per celebrare il suo (bellissimo) pancione ha deciso di posare come Marylin e di farsi ritrarre in una serie di coloratissimi costumi che, come al solito, lasciano … L'articolo Niki Minaj Incinta, felice e in bikini: tutte le foto – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Nicki Minaj è incinta, l'annuncio con foto su Instagram

Roma, 20 luglio 2020 – Dopo i tanti rumors circolati, adesso è arrivata la conferma: la rapper americana Nicki Minaj ha confermato di essere in dolce attesa. Nicki Minaj, pseudonimo di Onika Tanya Mar ...

